Завод по сборке грузовой техники МАЗ откроют во Вьетнаме

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко сегодня в Ханое встретился с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком и его заместителем Выонг Динь Хюэ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Руководитель правительства Вьетнама поддержал открытие завода по сборке грузовой техники МАЗ, которое состоится 26 сентября в провинции Хынгйен. Он отметил, что видит перспективы поставок продукции не только во Вьетнам, но и в страны АСЕАН. Нгуен Суан Фук также поддержал поставку в Ханой белорусских пассажирских автобусов.
Игорь Ляшенко 23-27 сентября во главе правительственной делегации находится с рабочим визитом во Вьетнаме. Накануне состоялись переговоры с руководством Народного комитета Ханоя. Рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества, достигнута договоренность о развитии взаимодействия между ОАО "МАЗ" и Транспортной корпорацией Ханоя.
Вопросы расширения сотрудничества в сферах образования, сельского хозяйства, транспорта и промышленности Игорь Ляшенко обсудил на встрече с руководством Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.
Вице-премьер также принял участие в Конгрессе Общества дружбы Беларусь-Вьетнам.-0-
Фото Совета Министров