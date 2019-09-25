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Экономика
25 сентября 2019, 20:28

Завод по сборке грузовой техники МАЗ откроют во Вьетнаме

Во время встречи. Фото Совета Министров
Во время встречи. Фото Совета Министров

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко сегодня в Ханое встретился с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком и его заместителем Выонг Динь Хюэ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Руководитель правительства Вьетнама поддержал открытие завода по сборке грузовой техники МАЗ, которое состоится 26 сентября в провинции Хынгйен. Он отметил, что видит перспективы поставок продукции не только во Вьетнам, но и в страны АСЕАН. Нгуен Суан Фук также поддержал поставку в Ханой белорусских пассажирских автобусов.

Игорь Ляшенко 23-27 сентября во главе правительственной делегации находится с рабочим визитом во Вьетнаме. Накануне состоялись переговоры с руководством Народного комитета Ханоя. Рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества, достигнута договоренность о развитии взаимодействия между ОАО "МАЗ" и Транспортной корпорацией Ханоя.

Вопросы расширения сотрудничества в сферах образования, сельского хозяйства, транспорта и промышленности Игорь Ляшенко обсудил на встрече с руководством Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.

Вице-премьер также принял участие в Конгрессе Общества дружбы Беларусь-Вьетнам.-0-

Фото Совета Министров

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встречи Вьетнам машиностроение предприятие производство
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