Завод точной электромеханики подпишет соглашение с "Интерспутником"

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завод точной электромеханики станет участником эксплуатационного соглашения Международной организации космической связи (МОКС) "Интерспутник". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 ноября 2019 года №805, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Завод точной электромеханики уполномочен правительством на подписание эксплуатационного соглашения.

С 2003 года участником соглашения от белорусской стороны был "Белтелеком".

МОКС "Интерспутник" - международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Москве. Она объединяет 26 государств, которые представляют практически все географические регионы. Ключевым направлением деятельности "Интерспутника" является предоставление в аренду телекоммуникационным и вещательным компаниям, а также корпоративным клиентам спутниковой емкости.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-