Заводы БЦК за январь - май увеличили продажи цемента на внутреннем рынке на 12,1%

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводы, входящие в состав холдинга "Белорусская цементная компания", увеличили продажи цемента на внутреннем рынке на 12,1%. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства Беларуси.

За январь - май заводы холдинга произвели 1 835,2 тыс. т цемента, что на 82,8 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2019 года (темп роста - 104,7%). При этом темп роста его реализации на внутреннем рынке составил 112,1%, что свидетельствует о возросшем интересе к продукции отечественного производителя, отметили в пресс-службе.

За пять месяцев ОАО "Белорусский цементный завод" по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличило объем производства на 5,5%. Потребителям отгружено 656,6 тыс. т цемента (плюс 3,6% к уровню прошлого года), в том числе на внутренний рынок - 407,8 тыс. т (темп роста - 113,8%).

В ОАО "Красносельскстройматериалы" темп роста объемов производства за январь - май составил 116,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Реализовано 568,3 тыс. т цемента, темп роста составил 100,2%.

ОАО "Кричевцементношифер" за этот период увеличило объем производства на 5,5%. Потребителям отгрузили более 465 тыс. т цемента, темп роста продаж цемента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,6%.

В БЦК активно ведется работа над оптимизацией логистики и расширением товаропроводящей сети. Холдинг заключил договоры с крупными торговыми сетями и гипермаркетами. "Интересен также опыт работы Белорусской цементной компании с РУП "Белпочта" и ПО "Белоруснефть". Реализация продукции посредством этих предприятий - перспективное и востребованное направление. Благодаря удобному расположению фирменных павильонов "Белорусский цемент" на АЗС люди без проблем покупают цемент в нужном количестве и подходящей таре: мешках по 15 и 25 кг", - сообщили в министерстве. За январь - май таким образом уже реализовано 7 254,5 т цемента (за аналогичный период прошлого года - 5 215,2 т). Всего на АЗС "Белоруснефть" компания планирует продать не менее 18 тыс. т цемента (в 2019 году было продано чуть более 15,9 тыс. т).

"Не менее популярна и услуга по продаже цемента и другой продукции предприятий холдинга через отделения почтовой связи. Сегодня достаточно лишь заказать на почте цемент, блоки, плитку, другие товары, и в условленный срок все будет доставлено прямо к заказчику. В планах Белорусской цементной компании - продать в этом году через отделения РУП "Белпочта" не менее 4 тыс. т цемента. Реализация за январь - май составила 446,7 т", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в холдинге постоянно ведется работа по расширению ассортимента и внедрению новых видов выпускаемой продукции. Так, в ОАО "Красносельскстройматериалы" стали производить практически универсальную цементно-песчаную смесь. Она может использоваться и как стяжка, и как кладочный раствор, подходит и для мелких ремонтных работ. БЦК проходит процедуру сертификации нового вида портландцемента, выпуск которого освоен в мае. Особенность продукта - более низкая себестоимость производства при сохранении высоких качественных показателей, пояснили в Минстройархитектуры.-0-