Завышение цен и истекший срок годности - какие нарушения выявил МАРТ при проверке торговых сетей

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли во время выборочных проверок двух крупных торговых сетей установило нарушения законодательства о торговле, защите прав потребителей, рекламе, ценообразовании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"На момент проверки в 12 магазинах одной торговой сети предлагались товары с истекшим сроком годности на общую сумму Br629,79, в 11 магазинах другой - на Br821,21. Кроме того, выявлены факты реализации товаров, цены на которые сформированы с нарушениями. В отдельных случаях это привело к превышению установленных уполномоченным государственным органом предельных размеров торговых надбавок. Разница между фактической выручкой, полученной от реализации социально значимых товаров, и расчетной величиной при продаже по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составила Br7289,82 и Br2670,01 соответственно", - рассказали в пресс-службе.

В МАРТ обратили внимание на то, что юридические лица были заранее уведомлены о выборочных проверках. Тем не менее соответствующие меры реагирования не были приняты.

В отношении данных юрлиц, а также их сотрудников, ответственных за указанные правонарушения, составлены и направлены в суд 22 протокола. Постановлениями экономического суда Минска на юрлиц наложены штрафы на суммы Br5340,02 и Br14579,64.-0-