Здание бани в Барановичском районе выросло в цене на торгах в 4,4 раза

6 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Здание бани в Барановичском районе продано на электронных торгах в 4,4 раза дороже начальной цены, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета "Брестоблимущество" Дмитрий Булыга.

На первые апрельские торги было выставлено здание бани ОАО "ТБЗ Ляховичский" в поселке Октябрьский Барановичского района. Одноэтажное кирпичное строение 1953 года постройки площадью 144,2 кв.м предлагалось со снижением цены на 80% за Br2,7 тыс. На объект претендовали пять покупателей. В ходе торгов цена лота возросла в 4,4 раза и составила Br12 тыс.

Новым собственником здания стал местный предприниматель. Он намерен сохранить назначение объекта. Более того, планирует организовать там баню в национальных белорусских традициях.

Комитет "Брестоблимущество" уже назначил аукционные торги на апрель-май по 64 объектам. Перечень планируется дополнить. Практически все торги пройдут на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Среди лотов как производственные сооружения, так и здания социальной инфраструктуры. Более трети объектов предлагаются со снижением цены от 20% до 80% или за одну базовую величину. Так, 23 апреля в очередной раз будут продавать историческое здание главного корпуса спиртзавода в агрогородке Закозель Дрогичинского района. Его стоимость снижена на 80%, до Br44,9 тыс.

Из новых объектов недвижимости привлекательным выглядит комплекс капитальных строений базы отдыха на озере Гать в Барановичском районе. По словам Дмитрия Булыги, к объекту уже проявляют интерес потенциальные покупатели. Торги назначены на 14 апреля. Начальная цена лота - Br49,2 тыс.-0-