Здание бывшего областного онкодиспансера в Гомеле выставлено на электронные торги за Br1,6 млн

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший Гомельский специализированный областной онкологический диспансер, расположенный на ул.Циолковского, 12, выставлен на электронные торги на площадке "БУТБ-Имущество", оператором которой является Белорусская универсальная товарная биржа, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Стартовая цена двухэтажного кирпичного здания с подвалом, складом, воротами и забором общей площадью 3,3 тыс. кв.м составляет почти Br1,6 млн. Помимо самого объекта недвижимости, покупателю также предоставляется право аренды земельного участка площадью 1,8 га сроком на 5 лет. Участок можно использовать для размещения объектов самого разного профиля - от финансово-кредитных учреждений и гостиниц до тренажерных залов и центров досуга.

Согласно условиям электронных торгов, в случае изменения функционального назначения недвижимого имущества будущий владелец обязан получить архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, а также разрешение горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ, разработку строительного проекта и строительство объекта в срок, не превышающий два года.

Торги назначены на 25 мая. Принять участие могут белорусские и иностранные юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-