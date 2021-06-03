Зеленая повестка входит во все сферы экономики - Субботин

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зеленая повестка входит во все сферы экономики. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин во время 1-й Международной специализированной выставки-форума Ecology Expo-2021 и XVI Республиканского экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Зеленая повестка входит во все сферы экономики, становится важным трендом. Возобновляемые ресурсы, переработка отходов, экологически чистые продукты и экологичная упаковка, строительство очистных сооружений, минимизация выбросов в атмосферу - всему этому уделяется внимание, здесь широкое поле для деятельности. Мы думаем о том, что оставим своим детям и внукам, потому эта тема в приоритете", - сказал Александр Субботин.

Вице-премьер напомнил, что выставка Ecology Expo изначально должна была пройти в прошлом году, но была перенесена в связи с пандемией. "Это хорошая возможность для обсуждения важной экологической тематики, презентации технологий, установления контактов, заключения новых контрактов. Надеюсь, эта выставка станет доброй традицией", - добавил он.

1-я Международная специализированная выставка-форум Ecology Expo-2021 и XVI Республиканский экологический форум проходят в Минске 3-5 июня. Ecology Expo - практический инструмент презентации белорусских и зарубежных инновационных производственно-технологических достижений в области охраны окружающей среды, устойчивого использования природных ресурсов.

Ключевыми станут презентации зеленых технологий, энергоэффективного строительства, экологичного транспорта, эффективного использования отходов, биоупаковки, органической и экологически чистой продукции, экотуризма, лучших практик зеленых школ. Республиканский экологический форум - площадка для объединения всех слоев общества в решении проблем охраны окружающей среды, максимального вовлечения населения страны в экологическое движение, формирования соответствующего образа жизни, продвижения принципов устойчивого развития.

Организаторами мероприятий являются Минприроды, национальный выставочный центр "БелЭкспо", Минский горисполком. Экологический форум проводится при поддержке проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Минприроды, а также иных заинтересованных организаций.-0-

Фото Рамиля Насибулина