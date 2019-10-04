Зеленский видит потенциал для выхода белорусско-украинской продукции на рынки третьих стран

4 октября, Житомир /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский видит потенциал для выхода совместной белорусско-украинской продукции на рынки третьих стран. Об этом он заявил на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам украинского лидера, есть большой потенциал, чтобы усовершенствовать производства для общего выхода на рынки третьих стран. Этому будут способствовать изменения в Украине, которые позитивно оценят бизнес-сообщество, кредиторы и инвесторы. "Я приглашаю белорусских инвесторов к сотрудничеству", - сказал Владимир Зеленский и выразил уверенность, что это взаимодействие будет успешным и прогрессивным.

Приоритеты сотрудничества украинский Президент видит в топливно-энергетической сфере, инфраструктурных и транспортных проектах, промышленности, взаимодействии в аграрно-промышленном комплексе.

Владимир Зеленский отметил, что Беларусь является ключевым торговым партнером Украины. Товарооборот между странами по итогам 2018 года достиг $5,5 млрд. Вместе с тем, по его словам, эти цифры могут быть значительно выше, что является задачей межправительственной комиссии. С украинской стороны ее состав в ближайшее время будет обновлен.

Украинский лидер обратил внимание на сферу туризма. "Мы всегда рады видеть белорусских граждан в Украине, - сказал он. - Многим украинцам интересно познакомиться с белорусскими городами, их памятниками архитектуры. Верю, что форум будет способствовать хорошим отношениям в этом направлении".

Форум регионов укрепляет партнерство между странами во всех сферах на уровне не только двух столиц, но и регионов и отдельных предприятий, отметил Владимир Зеленский. Глава украинского государства считает, что это мероприятие следует проводить регулярно. Такое глубинное сотрудничество является важной составляющей отношений между двумя странами. Как доказательство - подписание договоров в рамках форума на сумму более $540 млн.-0-