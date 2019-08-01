Зерновые убраны в Беларуси более чем с 50% площадей

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в хозяйствах республики убраны более чем с половины уборочных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Так, по состоянию на 1 августа эти культуры убраны более чем с 1 117 тыс. га, что составляет 51,7% от запланированного. В закрома положено 3 млн 639 тыс. т зерна.

В лидерах Брестская область. Здесь убрано чуть более 80% площадей, намолочено 990 тыс. т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 60%, намолотив при этом 759 тыс. т зерна. В тройке лидеров уборочной кампании Гомельская область. Здесь план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен более чем на 53%, намолот составил 403 тыс. т.

Всего в текущем году под зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) отведено 2 млн 162 тыс. га. План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тыс. т. На 1 августа задание выполнено на 42,2% (344 тыс. т).

Продолжается в хозяйствах и уборка пивоваренного ячменя. В целом под эту культуру отведено чуть более 48 тыс. га. Уже убрано 23,7 тыс. га, или 49,2%. Намолочено при этом свыше 83 тыс. т, средняя урожайность составляет 35,2 ц/га.

В счет госзаказа планируется поставить 84,2 тыс. т пивоваренного ячменя. По данным на 1 августа, это задание выполнено на 8,6%.-0-