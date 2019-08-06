Зерновые убраны в Беларуси почти с 70% площадей

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в хозяйствах Беларуси убраны почти с 70% уборочных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Так, по состоянию на 6 августа эти культуры убраны более чем с 1 498 тыс. га, что составляет 69,3% от запланированного. В закрома положено более 4 млн 829 тыс. т зерна.

В лидерах Брестская область. Здесь убрано около 94% площадей, намолочено свыше 1 млн 129 тыс. т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 80% площадей, намолотив 995 тыс. т зерна. В тройке лидеров уборочной кампании Минская область. Здесь план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен более чем на 68%, намолот составляет 1 млн 187 тыс. т.

В хозяйствах Гомельской и Могилевской областей зерновые и зернобобовые убраны более чем с 66% и 64% соответственно, намолочено в этих регионах 497 тыс. т и 517,6 тыс. т зерна соответственно.

В Витебской области убрано чуть более 45% площадей. Аграрии намолотили 504 тыс. т зерна.

Всего в текущем году под зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) отведено 2 млн 162 тыс. га. План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тыс. т. На 6 августа задание выполнено на 62% (505,5 тыс. т).

Продолжается в хозяйствах и уборка пивоваренного ячменя. В целом под эту культуру отведено чуть более 48 тыс. га. Уже убрано 26,6 тыс. га, это более 55%. Намолочено при этом свыше 93 тыс. т, средняя урожайность составляет 35,2 ц/га.

В счет госзаказа планируется поставить 84,2 тыс. т пивоваренного ячменя. По данным на 6 августа, задание выполнено на четверть (поставлено 21,6 тыс. т).-0-