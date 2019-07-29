Зерновые в Беларуси убраны почти с 40% площадей

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зерновые (кроме кукурузы, гречихи и проса) в Беларуси убраны с 846,7 тыс. га, что составляет 39,2% уборочной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 29 июля, лидером по-прежнему является Брестская область, где убрано 70,9% площадей. В Гомельской области убрано 43,2% площадей зерновых, в Гродненской - 46,3%, Минской - 33,3%, Могилевской - 29,2%, в Витебской, которая последней включилась в жатву, - 15,8%.

Всего в Беларуси намолочено почти 2,8 млн т зерна. В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 33 ц зерна.

Завершается уборка озимого рапса на зерно: он убран с 296,5 тыс. га (99,1% от плана). Всего намолочено 619,7 тыс. т при урожайности 20,9 ц/га.

Кроме того, хозяйства Беларуси провели второй укос трав на 71,3% площадей (559 тыс. га). По данным Минсельхозпрода, сельскохозяйственные организации страны заготовили 3033,6 тыс. т кормовых единиц травяных кормов. Всего в этом году их планируется заготовить 9168 тыс. т. Сенажа заготовлено 9327,4 тыс. т (71,8% к плану), сена - 654 тыс. т (69%), силоса - 343,5 тыс. т (1,89%).

Лен вытереблен на 25,6 тыс. га (49,3% от плана). Кроме того, проведено оборачивание лент 31,3% вытеребленного льна.-0-