Жабинковский сахарный завод начал переработку свеклы нового урожая

29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Жабинковский сахарный завод" начало сезон переработки сахарной свеклы нового урожая, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор акционерного общества Игорь Болтромеюк.

"Пуск завода состоялся 25 сентября. В настоящее время предприятие вышло на проектную производительность - за последние сутки переработано 10,4 тыс. т свеклы. Пока еще не вышли на проектную мощность по выходу сахара. Это обусловлено технологическими особенностями завода и сахаристостью корнеплодов. По оценкам свеклосдающих организаций, ожидаем валовой урожай свеклы не менее 820 тыс. т, что позволит нам получить порядка 100-110 тыс. т сахара", - отметил гендиректор.

В сырьевую зону Жабинковского сахарного завода входят свеклосеющие хозяйства, расположенные в 13 районах Брестской области и двух районах Гродненской. Для оптимизации логистических затрат и обеспечения предприятия качественным сырьем ОАО самостоятельно закупает семена с последующей их реализацией сельхозпредприятиям.

В этом году посевные площади сахарной свеклы в сырьевой зоне завода уменьшены на 2 тыс. га до 18,2 тыс. га. В связи с этим ожидается, что объем производства сахара составит 85,3% от уровня 2019 года. Всю продукцию планируется реализовать на внутреннем и внешнем рынках практически в равных пропорциях.

Жабинковский сахарный завод был основан в 1963 году. Предприятие производит сахар белый кристаллический, сахар желирующий, жом сырой, жом гранулированный, мелассу. В соответствии с Государственной программой развития сахарной промышленности в ОАО с 2012 года велась поэтапная реконструкция и модернизация предприятия. Был разработан и утвержден бизнес-план инвестиционного проекта, реализация которого осуществлялась в том числе с государственной поддержкой. Всего на реализацию проекта было направлено Br119,4 млн. Сейчас здесь завершают отладку технологического процесса четвертой очереди объекта - сахаросушильного отделения, ввод в эксплуатацию которого запланирован на конец года.-0-