Железные дороги стран ЕАЭС подпишут меморандум о сотрудничестве в области технической политики

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога, ОАО "Российские железные дороги", национальные компании "Казахстанские железные дороги" и "Кыргызские железные дороги", а также ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" планируют подписать меморандум о сотрудничестве в области технической политики на железнодорожном транспорте во время совместного заседания Совета главных инженеров железных дорог стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Заседание состоится во время международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение. ЭКСПО", который пройдет с 28 по 31 августа на территории экспериментального кольца АО "ВНИИЖТ" в Щербинке (Россия). Салон является уникальной международной коммуникационной площадкой для встречи представителей крупнейших компаний, экспертов и специалистов в области железнодорожного транспорта, а также демонстрации и продвижения современных технологий. Свои достижения и разработки в отрасли железнодорожного машиностроения, строительства, электроники и систем управления представят крупнейшие компании транспортной отрасли. В работе салона примет участие и делегация БЖД.

Важное место будет отведено выставочной экспозиции. Она является самой масштабной на пространстве колеи 1520, ее площадь составляет 20 тыс. кв.м. Там разместятся более 100 натурных образцов техники. Экспозиция будет разделена на определенные тематические зоны.

Деловая программа салона "PRO//Движение. ЭКСПО" включает пленарные сессии, круглые столы и дискуссии. Будут рассматриваться вопросы стратегического значения: цифровая трансформация железнодорожной отрасли, грузовые и пассажирские поезда нового поколения, маркетинг и сбыт подвижного состава, инновации и модернизация инфраструктуры, информатизация и кибербезопасность железнодорожного транспорта и др. -0-