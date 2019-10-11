Жилой дом на 90 квартир для сотрудников Нежинского ГОКа сдадут к концу года

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилой дом на 90 квартир в Любани для сотрудников Нежинского горно-обогатительного комбината сдадут к концу года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ИООО "Славкалий" по итогам заседания штаба строительства ГОКа с участие председателя совета директоров "Славкалия" Михаила Гуцериева.

В докладе выполняющей стволопроходческие работы на объекте немецкой подрядной компании Deilmann-Haniel прозвучали промежуточные результаты работ на глубине, где сегодня активными темпами производится тампонаж закрепного пространства. На клетевом стволе работы выполнены на 32%, на скиповом - на 25%.

Строительство объектов наземного комплекса также идет согласно графику. После успешного завершения работ по устройству каркаса на ряде сооружений началось активное обустройство фасада. Таким образом, появилась возможность оценить внешний вид строящихся объектов. По мнению руководителя "Славкалия", он должен соответствовать самым современным тенденциям. "Промышленные объекты должны выглядеть, как объекты культурного значения", - считает Михаил Гуцериев.

Ряд объектов готовится к сдаче. Так, к концу текущего года будет введен в эксплуатацию жилой дом для сотрудников строящегося комплекса на 90 квартир. В стадии завершения работы по устройству воздушной линии "Калийная-Нежинская".

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2017 году. Его реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-