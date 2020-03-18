18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимбабве рассматривает вопрос подготовки специалистов на базе БЕЛАЗа. Об этом шла речь во время визита министра горной добычи и развития горнодобывающей промышленности Зимбабве Винстона Читандо на БЕЛАЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Это не первый визит зимбабвийского министра на Белорусский автомобильный завод. На этот раз акцент в переговорах с топ-менеджерами предприятия был сделан на возможности обучения технических специалистов Зимбабве на базе заводского учебного центра. Особый интерес вызвал тренажер-симулятор для подготовки водителей", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас в угольном карьере компании Hwange Colliery и в алмазодобывающей компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company работают карьерные самосвалы, фронтальные погрузчики, бульдозеры, поливооросительные машины БЕЛАЗ.

Зимбабве имеет значительные запасы полезных ископаемых - каменного угля, алмазов, золота, лития, меди и других. С 2014 года Зимбабве является одним из перспективных направлений экспорта самосвалов БЕЛАЗ, поставка 2017 года - 52 машины для компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company - стала одной из самых крупных годовых партий, реализованных в дальнее зарубежье.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-