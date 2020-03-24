Злоупотребление доминирующим положением и недобросовестная конкуренция - основные нарушения на рынке ЕАЭС

24 марта, Москва /Эдуард Пивовар БЕЛТА/. Основными нарушениями на трансграничном рынке Евразийского экономического союза в 2019 году стали злоупотребление доминирующим положением и недобросовестная конкуренция. Такие данные содержатся в проекте годового отчета о деятельности Евразийской экономической комиссии в сфере защиты конкуренции и антимонопольного регулирования, одобренном Коллегией ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Согласно документу в 2019 году комиссия рассмотрела 17 заявлений по признакам нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС, - отметили в ЕЭК. - Самыми распространенными из них оказались злоупотребление доминирующим положением и недобросовестная конкуренция. Также антимонопольным блоком комиссии было проведено девять расследований и рассмотрено восемь дел по фактам нарушений правил конкуренции на рынках ЕАЭС".

Однако существуют случаи, при которых расследования и возбуждения дела можно избежать, указали в пресс-службе. "Механизм "мягкого регулирования" был внедрен в право союза относительно недавно, но уже в минувшем году комиссия разработала семь предложений по устранению нарушений правил конкуренции на различных рынках союза, - констатировали в ЕЭК. - По словам члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серика Жумангарина, это позволяет сместить акценты с наказания на превентивные меры, которые обеспечивают создание конкурентных условий на трансграничных рынках союза".

Другое направление работы - постоянный мониторинг цен на некоторые товары, при импорте которых применяется антидемпинговая пошлина. Он помогает защитить интересы потребителей и производителей, соблюсти равные конкурентные условия для всех игроков рынка.

"Международное сотрудничество также является одним из основных направлений работы комиссии, - добавили в ЕЭК. - С целью улучшения антимонопольного законодательства ЕАЭС изучаются лучшие мировые практики ведущих антимонопольных (конкурентных) ведомств, ведется сотрудничество с такими организациями, как ОЭСР, ООН, СНГ".

Проект отчета будет представлен для рассмотрения Высшим Евразийским экономическим советом.-0-