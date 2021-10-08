Значение АЭС для экономики Беларуси обсудят эксперты 12 октября в Минске

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значение БелАЭС для экономики Беларуси обсудят белорусские и международные эксперты 12 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации "Росатом"

Как отметили в пресс-службе, ядерная энергетика получает все более широкое признание во всем мире, становясь залогом стабильности и устойчивого развития. Первый полученный опыт Беларуси в сфере развития атомной энергетики, а также дальнейшие перспективы обсудят эксперты 12 октября в рамках круглого стола "Экономические и экологические аспекты ядерной энергетики", который станет частью деловой программы XXV Белорусского энергетического и экологического форума "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро".

Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики Беларуси и госкорпорация "Росатом".

Наработанный опыт Беларуси, полученный в ходе реализации национальной ядерной энергетической программы, представит начальник управления технического сопровождения АЭС ГПО "Белэнерго" Надежда Зданевич. А подробнее об экономических аспектах и экологическом значении Белорусской АЭС можно будет узнать из доклада заместителя главного инженера по производственно-техническому обеспечению атомной станции - начальника производственно-технического отдела БелАЭС Бориса Парамонова. Модератором дискуссии выступит заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Минэнерго Лилия Дулинец.

Участие в круглом столе примут не только белорусские эксперты, но и представители ядерной отрасли из разных стран, среди которых как государства, где АЭС уже многие десятилетия являются неизменным звеном энергосистемы, так и такие, где эра атомной энергетики только начинается. Так, актуальную информацию об экономических и экологических аспектах реализации венгерского проекта Пакш II представит аналитик Карой Такач. А о задачах, которые предстоит решить в стране, планирующей развитие национальной ядерно-энергетической программы, расскажут эксперты из Египта и Турции.

"Белорусская АЭС оказала положительное влияние на социально-экономическое развитие региона расположения - Гродненской области и города-спутника БелАЭС Островца. Российский опыт по развитию регионов присутствия АЭС, поддержки атомных городов на круглом столе представит ответственный секретарь Фонда содействия развитию территорий расположения атомных станций России Светлана Чурилова. В частности, планируется обсудить создание комфортной и безопасной городской среды, обеспечение благоприятных условий для развития человеческого капитала и улучшение условий и качества жизни людей", - рассказали в пресс-службе.

Мероприятие пройдет 12 октября в конгресс-холле Футбольного манежа.-0-