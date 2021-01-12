Золотой запас Беларуси за 2020 год вырос на 1 т до 43,2 т

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотой запас Беларуси за 2020 год вырос на 1 т и по данным на 1 января 2021 года составляет 43,2 т (золотого эквивалента), сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального банка Беларуси.

На 1 января 2020 года этот показатель составлял 42,2 т, на 1 января 2019-го - 41,2 т.

Золотой запас - это драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Национального банка и являющиеся частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси.

Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах.-0-