Золотовалютные резервы Беларуси составили $7,1 млрд

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября, по предварительным данным, составили $7 млрд 107,6 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За октябрь золотовалютные резервы выросли на $181,3 млн (на 2,6%) после снижения в сентябре на $320 млн США (на 4,4%).

Увеличению уровня международных резервных активов в октябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление очередного транша Евразийского фонда стабилизации и развития, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Правительством и Национальным банком в октябре исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму около $290 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год, объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством Беларуси и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.-0-