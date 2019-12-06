Золотовалютные резервы Беларуси составили почти $9,2 млрд

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря, по предварительным данным, составили $9 млрд 158,9 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За ноябрь золотовалютные резервы снизились на $34,9 млн (на 0,4%) после роста в октябре на $362,9 млн (на 4,1%).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам ноября обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $193 млн.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.-0-