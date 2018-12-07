Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,4 млрд

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2018 года, по предварительным данным, составили $7 млрд 439,9 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За ноябрь 2018 года золотовалютные резервы выросли на $323,3 млн (на 4,7%) после роста в октябре 2018 года на $181,3 млн (на 2,6%).

Увеличению уровня международных резервных активов в ноябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Правительством и Национальным банком в ноябре исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму около $150 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством Беларуси и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.-0-