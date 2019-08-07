Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,6 млрд

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 августа, по предварительным данным, составили $8 млрд 627,9 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За июль золотовалютные резервы выросли на $337,1 млн (на 4,1%) после роста в июне 2019 года на $200,8 млн (на 2,5%).

В июле правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $500 млн.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в июле способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.-0-