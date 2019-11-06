Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $9,2 млрд

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября, по предварительным данным, составили $9 млрд 193,8 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За октябрь золотовалютные резервы выросли на $362,9 млн (на 4,1%) после снижения в сентябре 2019 года на $60,1 млн (на 0,7%).

Правительство и Национальный банк в октябре исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около $225 млн.

"Увеличению уровня золотовалютных резервов в октябре способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота", - пояснили в Нацбанке.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.-0-