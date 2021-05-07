Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли на 4,9% до $7,3 млрд

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2021 года, по предварительным данным, составили $7277,9 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За апрель 2021 года золотовалютные резервы выросли на $337,9 млн (на 4,9%) после сокращения в марте на $174,5 млн (на 2,5%).

"Рост уровня золотовалютных резервов в апреле в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет", - пояснили в Нацбанке.

В апреле 2021 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $105 млн.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.-0-