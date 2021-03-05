Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 1,2% до $7,1 млрд

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2021 года, по предварительным данным, составили $7 114,5 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За февраль 2021 года золотовалютные резервы снизились на $88,9 млн (на 1,2%) после сокращения в январе на $265 млн (на 3,5%).

"Уровень международных резервных активов снизился по итогам февраля вследствие планового погашения внешних и внутренних государственных обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $250 млн, продажи Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также снижения стоимости монетарного золота. При этом спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли", - пояснили в Нацбанке.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.-0-