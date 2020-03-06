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Экономика
06 марта 2020, 09:30

Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 4,7% до $8,8 млрд

Фото из архива
Фото из архива

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 марта, по предварительным данным, составили $ 8 804,9 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За февраль 2020 года золотовалютные резервы снизились на $438,2 млн (на 4,7%) после снижения в январе на $150,4 млн (на 1,6%).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам февраля в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $383,5 млн, а также продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.-0-

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