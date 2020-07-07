Золотовалютные резервы Беларуси за июнь выросли на 11,6% до $8,8 млрд

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7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 июля, по предварительным данным, составили $8 795,7 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка. За июнь золотовалютные резервы выросли на $916,4 млн (на 11,6%) после снижения в мае на $3,7 млн (на 0,05%). Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения Министерством финансов еврооблигаций. Также увеличению резервов способствовал рост стоимости монетарного золота. В июне правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $287 млн. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!