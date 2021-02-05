Золотовалютные резервы Беларуси за январь снизились на 3,5% до $7,2 млрд

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля, по предварительным данным, составили $7 203,4 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За январь золотовалютные резервы снизились на $265 млн (на 3,5%).

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам января в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $410,6 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота", - пояснили в Нацбанке.

Поддержанию уровня ЗВР в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.-0-