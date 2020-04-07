Золотовалютные резервы Беларуси за март снизились на 11,6% до $7,8 млрд

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 7 апреля 2020
Минск Ясно +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:10 В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 1154 В мире
11:07 "Задача номер один, и важнее ее нет" - Лукашенко об устойчивой работе сельского хозяйства Президент
11:03 Минюст аннулировал лицензию предприятия по оказанию юридических услуг Общество
11:02 Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи Президент
11:01 Лукашенко ставит задачу максимально снизить зависимость Беларуси от нефтяных игр крупных держав Президент
11:00 Лукашенко: экономика и жизнь людей - вопрос номер один Президент
10:56 Предпроектная документация разрабатывается для объекта по сжиганию отходов на Минской ТЭЦ-4 Регионы
10:56 Мать и сын погибли при пожаре в Ляховичском районе Происшествия
10:54 Пандемия коронавируса изменит мировой порядок навсегда - Генри Киссинджер В мире
10:53 Временный запрет на посещение лесов введен в Мозырском и Столинском районах Регионы
10:51 Число зараженных коронавирусом в Украине приближается к 1,5 тыс. человек В мире
10:44 На поле в Оршанском районе нашли снаряды времен войны Происшествия
10:42 Под Гродно на перекрестке джип отправил легковушку в канаву Происшествия
10:31 Житель Пружанского района обгорел при работе со шлифмашиной Происшествия
10:29 Спасатели несколько часов тушили полыхавшую траву на окраине Слонима Происшествия
10:23 В Турции медицинские маски будут раздавать бесплатно, на продажу вводится запрет В мире
10:21 Дания смягчает вызванные коронавирусом ограничения В мире
10:20 ГАИ: рейтинг несдачи в 50% для автошкол считается хорошим, у некоторых он доходит до 90% Общество
10:18 В Чаусском районе горели сараи Происшествия
10:15 Движение транспорта временно ограничат в Червенском районе Регионы
10:12 В Мостовском районе при растопке кормозапарника погиб мужчина Происшествия
10:10 Выплату к 75-летию Победы уже получили почти 16 тыс. ветеранов ВОВ и пострадавших Общество
10:07 Микроавтобус врезался в троллейбус в Минске Происшествия
10:07 Поезд сбил школьницу в Дрогичине Происшествия
10:03 В Белгосуниверситете специалистов для АЭС будут готовить на современном виртуальном тренажере Общество
10:03 Из закрытого гаража в Витебске работники МЧС спасли мужчину Происшествия
10:02 Госкомимуществу переданы более 42 тыс. акций "НПО Центр" Экономика
10:01 Два дома и пять хозпостроек горели в Ивьевском районе из-за сжигания мусора Происшествия
10:00 Судьбы, сложенные в треугольник: Леонид Дубарь Общество
09:41 Проект постановления об обращении с животными вынесен на общественное обсуждение Общество
Все новости
Все новости
Экономика
07 апреля 2020, 09:30

Золотовалютные резервы Беларуси за март снизились на 11,6% до $7,8 млрд

Фото из архива
Фото из архива

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля, по предварительным данным, составили $7786,5 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За март золотовалютные резервы снизились на $1018,4 млн (на 11,6%) после снижения в феврале на $438,2 млн (на 4,7%).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $226,5 млн.

"Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте", - отметили в Нацбанке.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
золотовалютные резервы Нацбанк
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Госкомимуществу переданы более 42 тыс. акций "НПО Центр"
Фото из архива МАРТ ввел регулирование цен на маски и антисептики
Новые 55-тонные БЕЛАЗ-7555В. Фото belaz.by Карьерные самосвалы БЕЛАЗ приступили к работе в Красноярском крае
Фото из архива Доля стран дальнего зарубежья в экспорте БЕЛАЗа за I квартал составила 40%
Фото из архива Правительство расширило перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами
Фото МТЗ МТЗ поставит вторую партию техники в Судан
Главное
Во время совещания Лукашенко: экономика и жизнь людей - вопрос номер один
"Задача номер один, и важнее ее нет" - Лукашенко об устойчивой работе сельского хозяйства
МАРТ ввел регулирование цен на маски и антисептики
Квартира онлайн! Теперь купить жилье в Минске можно даже по интернету!
Топ-новости
Лукашенко ставит задачу максимально снизить зависимость Беларуси от нефтяных игр крупных держав
Выплату к 75-летию Победы уже получили почти 16 тыс. ветеранов ВОВ и пострадавших
Судьбы, сложенные в треугольник: Леонид Дубарь
В Беларуси есть тест-системы для более чем 20 тыс. исследований на коронавирус
Пациентов с коронавирусом в Беларуси лечат в соответствии с рекомендациями зарубежных коллег - медик
На первом блоке БелАЭС завершены испытания систем безопасности
Проект постановления об обращении с животными вынесен на общественное обсуждение
Минобразования рекомендует школьникам на каникулах ограничить контакты и заняться самообразованием
Правительство расширило перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами
Защитные экраны для медиков создают на 3D-принтерах в технопарке ГрГУ им. Янки Купалы
Православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
ГАИ: рейтинг несдачи в 50% для автошкол считается хорошим, у некоторых он доходит до 90%
Содействие в возвращении в Беларусь оказано уже более 6,2 тыс. граждан
МВД рассказало об основных схемах обмана вокруг информации с коронавирусом
Минжилкомхоз перешел на дистанционный прием граждан
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.