Золотовалютные резервы Беларуси за март снизились на 11,6% до $7,8 млрд

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля, по предварительным данным, составили $7786,5 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За март золотовалютные резервы снизились на $1018,4 млн (на 11,6%) после снижения в феврале на $438,2 млн (на 4,7%).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $226,5 млн.

"Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте", - отметили в Нацбанке.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.-0-