Золотовалютные резервы Беларуси за март снизились на 2,5% до $6,9 млрд

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2021 года, по предварительным данным, составили $6 940 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За март 2021 года золотовалютные резервы снизились на $174,5 млн (на 2,5%) после сокращения в феврале на $88,9 млн (на 1,2%).

"Уровень международных резервных активов снизился по итогам марта в основном вследствие планового погашения правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $310 млн, а также уменьшения стоимости монетарного золота", - пояснили в Нацбанке.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.-0-