Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь снизились на 1,5% до $7,4 млрд

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря, по предварительным данным, составили $7376,3 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За ноябрь золотовалютные резервы снизились на $109,2 млн (на 1,5%) после роста в октябре на $164,2 млн (на 2,2%).

В ноябре правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $388 млн.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также поступление иностранной валюты в бюджет.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.-0-