Золотовалютные резервы Беларуси за октябрь выросли на 2,2% почти до $7,5 млрд

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября, по предварительным данным, составили $7485,6 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За октябрь золотовалютные резервы выросли на $164,2 млн (на 2,2%) после снижения в сентябре на $136,4 млн (на 1,8%).

Увеличению уровня золотовалютных резервов в октябре способствовало привлечение правительством внешнего займа, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

В октябре правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $222 млн.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.-0-