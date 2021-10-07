Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь снизились на 0,4% до $8,5 млрд

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2021 года, по предварительным данным, составили $8459,9 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.
За сентябрь 2021 года золотовалютные резервы снизились на $36,8 млн (на 0,4%) после роста в августе на $1054,3 млн (на 14,2%).
"Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $240 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота. Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", - отметили в Нацбанке.
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.-0-