Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь снизились на 1,8%, до $7,3 млрд

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 октября, по предварительным данным, составили $7 321,4 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За сентябрь золотовалютные резервы снизились на $136,4 млн (на 1,8%) после снижения в августе на $1 399,6 млн (на 15,8%).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму $299,7 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также поступление иностранной валюты в бюджет.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.-0-