Золотовалютные резервы в Беларуси в 2020 году могут снизиться, но останутся выше прогноза - Нацбанк

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы в Беларуси в 2020 году могут снизиться, но останутся выше прогноза в $7,3 млрд. Об этом сообщил на брифинге председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предусмотрели в наших прогнозах более низкий уровень золотовалютных резервов. Но это не значит, что он таким будет. Да, скорее всего, будет меньше, чем на начало года. Но он будет ближе к той цифре, которую мы имеем ($9,2 млрд на 1 февраля. - Прим. БЕЛТА), чем к той, которую заложили в консервативном сценарии ($7,3 млрд)", - сказал Павел Каллаур.

Он подчеркнул, что в целях обеспечения устойчивости внешнего долга и выполнения соответствующих обязательств было решено придерживаться оптимальных объемов золотовалютных резервов и не пытаться любой ценой довести их до покрытия трехмесячного импорта. "Если ситуация улучшится, мы, безусловно, будем к тому стремиться. А с учетом складывающейся ситуации оптимальный объем покрытия импорта - 2,5 месяца", - добавил председатель правления.-0-