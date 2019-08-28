Зона свободной торговли между ЕАЭС и Ираном заработает с 27 октября

28 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Зона свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном заработает с 27 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян и Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в России Мехди Санаи обменялись нотами о завершении процедур, необходимых для вступления в силу временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном в ходе встречи, которая состоялась в ЕЭК 28 августа. Это означает, что уже 27 октября соглашение начнет действовать", - проинформировали в ЕЭК.

Тигран Саркисян назвал завершение ратификационных процедур историческим событием. "Главы государств Евразийского экономического союза заявили, что формирование зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран является приоритетом в деятельности Евразийской экономической комиссии, - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК. - Это означает, что они дали нам мандат на ведение переговоров с иранскими коллегами. И сегодня для нас - большой день, поскольку мы получили официальное подтверждение того, что документ совсем скоро вступит в силу".

"Для Ирана это также очень важное соглашение, которое, уверен, принесет большую пользу экономике нашей страны и нашему народу, как и народам ЕАЭС, - заявил иранский посол. - Переговоры шли непросто, но сейчас они успешно завершены. Соглашение подписано и ратифицировано. Результат налицо".

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении тесного сотрудничества, в том числе направленного на реализацию соглашения. Так, уже начат диалог об углублении сотрудничества между таможенными службами, согласовывается формат работы бизнес-диалога, создание которого также предусмотрено соглашением. Мехди Санаи предложил провести в ближайшее время в Иране совместную с ЕЭК бизнес-конференцию для разъяснения иранским предпринимателям преимуществ в торговле на едином рынке ЕАЭС.-0-