30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ZTE Сorporation расширит свою инвестиционную стратегию в Беларуси. Об этом шла речь 26 апреля на переговорах министра экономики Дмитрия Крутого с председателем правления ZTE Сorporation Ли Цзысюе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минэкономики.

"Ли Цзысюе отметил негативное влияние санкций США, наложенных на корпорацию ZTE. По его словам, сложившаяся ситуация не могла не отразиться на политике компании в отношении инвестирования в проекты за рубежом. Тем не менее председатель правления ZTE Сorporation заверил, что компания не только завершит заявленный проект по созданию производства телекоммуникационного оборудования в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", но и расширит свою инвестиционную стратегию в Беларуси", - проинформировали в Минэкономики.

Ли Цзысюе также назвал белорусский офис корпорации лучшим в регионе.

Корпорация ZTE основана в 1985 году в Китае, штаб-квартира расположена в городе Шэньчжэнь. Является одним из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов. Представительство ZTE пришло на белорусский рынок в 2004 году, в 2009 году было основано ИООО "ЗТЕ". Основные направления деятельности компании в Беларуси - внедрение технологий IPTV и GPON, поставки оборудования для сетей передачи данных, строительство базовых станций, модернизация сетей мобильной связи, а также реализация мобильных устройств.-0-