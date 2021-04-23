Админ деструктивного Telegram-чата из Минска проверяется на причастность к финансированию протестов

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администратор деструктивного Telegram-чата проверяется на причастность к финансированию протестов. Информацию об этом опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники ГУБОПиК вышли на 33-летнюю женщину и 65-летнего мужчину из Минска. С осени прошлого года задержанные администрировали чат, в котором состояли жители столичного микрорайона Уручье. Установлено, что женщина участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях, призывала в сообществе к протестам, организовывала районные и дворовые акции. В соответствии с законодательством о противодействии экстремизму ей вынесено официальное предупреждение", - рассказали в МВД.

В квартире второго администратора сотрудники обнаружили незарегистрированную символику, листовки и литературу с призывами к протестам. Все материалы пенсионер изготавливал и распространял среди соседей. Кроме того, в квартире мужчины обнаружили и изъяли около 65 тыс. евро и более $87 тыс. Вместе с тем его пенсия не превышает Br280. Проверяется его причастность к финансированию протестов.

Минчанин задержан за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.-0-