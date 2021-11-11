Админ Telegram-канала из Петрикова задержан за создание экстремистского формирования

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Админ "Петрикова 97%" задержан за создание экстремистского формирования. Руководителя деструктивного интернет-ресурса установили оперативники Гомельского областного управления ГУБОПиК, сообщили БЕЛТА в МВД.

Выяснилось, что 25-летний житель Петрикова в августе и сентябре прошлого года создал Telegram-канал, который в последующем добавил на интернет-карту каналов и групп экстремистской направленности.

В настоящее время функционирование виртуального сообщества прекращено, а в отношении администратора возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования.-0-