Админ Telegram-канала из Петрикова задержан за создание экстремистского формирования

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 11 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:17 В лобовом столкновении легковушек в Солигорском районе погиб один из водителей Происшествия
11:11 Лугина: школьная деловая одежда пользуется устойчивым спросом, в следующем сезоне ее выпуск увеличат Экономика
11:11 В Чехии правительство во главе с премьер-министром подало в отставку В мире
10:57 Депутат: причина миграционного кризиса в необдуманной и близорукой политике Запада Общество
10:49 ГПК: за сутки только 2 пункта на границе с ЕС выполнили договоренности по пропуску большегрузов Общество
10:42 Белыничский лесхоз неэффективно экспортировал пиломатериалы: упущенная выгода превысила $185 тыс. Регионы
10:41 Из-за сильных ливней в Индии и Шри-Ланке погибли более 40 человек В мире
10:40 Админ Telegram-канала из Петрикова задержан за создание экстремистского формирования Происшествия
10:35 Бизнес-круги Беларуси и Бразилии заинтересованы в сотрудничестве в различных сферах экономики Экономика
10:34 Welt: за перевозкой мигрантов с польской границы стоят в большинстве контрабандисты из Германии В мире
10:34 Житель Бобруйска порыбачил почти на Br10 тыс. Происшествия
10:29 В Минске 38% студентов привиты от COVID-19 Регионы
10:24 В Польше растет число вспышек птичьего гриппа В мире
10:18 Депутат: Евросоюзу нужно понять, что санкции не поспособствуют решению вопросов Политика
10:17 Гомельчанин взламывал аккаунты пользователей "Яндекса" и продавал информацию Происшествия
10:10 Командно-штабные учения МЧС проходят в Борисовском районе Регионы
10:10 Петришенко 12 ноября примет участие в заседании Совета ЕЭК Экономика
10:07 В Новополоцке пресечена деятельность подпольного покерного клуба Происшествия
10:02 Контавейт и Плишкова победили на старте итогового турнира WTA Спорт
10:01 В Могилевском районе фирма по услугам такси недоплатила Br13,7 тыс. подоходного налога Регионы
09:45 Володин: Польша вопреки всем гуманистическим ценностям применила газ и оружие против людей Общество
09:41 Генконсульство Беларуси откроют в Хошимине Общество
09:36 ГПК опроверг информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусско-польской границе Общество
09:34 Двое жителей Польши пытались перевезти 18 мигрантов, замаскировав машину под скорую В мире
09:33 Овощехранилище горело в Столинском районе Регионы
09:15 В Украине предложили немецким депутатам размещать беженцев у себя дома В мире
09:12 Заявление КПБ: Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты Общество
09:08 Несовершеннолетняя жительница Минской области вербовала сверстниц для занятия проституцией Происшествия
09:01 Контент нескольких сообществ в Telegram признан экстремистским Происшествия
08:58 Байден: уровень потребительских цен в США остается слишком высоким В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
11 ноября 2021, 10:40

Админ Telegram-канала из Петрикова задержан за создание экстремистского формирования

Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Админ "Петрикова 97%" задержан за создание экстремистского формирования. Руководителя деструктивного интернет-ресурса установили оперативники Гомельского областного управления ГУБОПиК, сообщили БЕЛТА в МВД.

Выяснилось, что 25-летний житель Петрикова в августе и сентябре прошлого года создал Telegram-канал, который в последующем добавил на интернет-карту каналов и групп экстремистской направленности.

В настоящее время функционирование виртуального сообщества прекращено, а в отношении администратора возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД правонарушение социальные сети
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В лобовом столкновении легковушек в Солигорском районе погиб один из водителей
Фото из архива Житель Бобруйска порыбачил почти на Br10 тыс.
Фото из архива Гомельчанин взламывал аккаунты пользователей "Яндекса" и продавал информацию
Фото из архива В Новополоцке пресечена деятельность подпольного покерного клуба
Фото из архива Несовершеннолетняя жительница Минской области вербовала сверстниц для занятия проституцией
Фото из архива Контент нескольких сообществ в Telegram признан экстремистским
Главное
"Эти мерзавцы их просто убили". Лукашенко назвал виновных в миграционном кризисе
Кочанова о ситуации на белорусско-польской границе: это антигуманно и бесчеловечно
Внутренняя самооборона. Советы специалиста, как откорректировать иммунитет во время пандемии
Военные доставили из Китая в Беларусь 1,5 млн доз вакцины против COVID-19
Топ-новости
Петришенко 12 ноября примет участие в заседании Совета ЕЭК
ГПК опроверг информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусско-польской границе
Депутат: Евросоюзу нужно понять, что санкции не поспособствуют решению вопросов
Генконсульство Беларуси откроют в Хошимине
Бизнес-круги Беларуси и Бразилии заинтересованы в сотрудничестве в различных сферах экономики
Лугина: школьная деловая одежда пользуется устойчивым спросом, в следующем сезоне ее выпуск увеличат
Макей: действия коллективного Запада в отношении Беларуси направлены с дальним прицелом на Россию
ГПК: за сутки только 2 пункта на границе с ЕС выполнили договоренности по пропуску большегрузов
Депутат: причина миграционного кризиса в необдуманной и близорукой политике Запада
ДОСЬЕ: Достоевский бессмертен! Факты о жизни и творчестве к 200-летию классика
Корпус онкодиспансера в Минске возвращается к плановой медпомощи
Беларусь вынесла на Совет ЕЭК вопрос о разработке стратегии биологической безопасности ЕАЭС
Беларусь в январе-сентябре увеличила экспорт товаров и услуг до $34,9 млрд
Минобороны: вдоль госграницы ВС Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны
В Казани продолжается учение ОДКБ "Нерушимое братство"
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Миграционный кризис на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.