Администратор экстремистского Telegram-канала попал под статью за надругательство над госфлагом

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Администратор экстремистского Telegram-канала разрисовал несколько объектов в Островце краской в бело-красно-белых тонах, чтобы получить убежище за рубежом. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Ночью 21 июля сразу несколько объектов в Островце разрисовали в бело-красно-белых тонах. В частности, была испорчена стела на въезде в город - конструкция в виде сердца. Кроме того, сотрудник РОВД обнаружил протестную надпись на дверях своей квартиры, а на здании школы вместо госфлага появилось БЧБ-полотно.

"Милиционеры установили, что ко всем выходкам причастен 33-летний местный житель. Он к этому времени выехал в Минск. Его задержали в автомобиле прямо на трассе", - сообщили в МВД.

Выяснилось, накануне мужчина вернулся из России, где некоторое время скрывался от ответственности за администрирование экстремистского Telegram-канала. Родной город использовал как транзитный перед эмиграцией в Евросоюз.

Чтобы получить убежище за рубежом, мужчина сфотографировал результаты своих преступлений и опубликовал снимки в экстремистском Telegram-канале. При этом он попытался незаконно пересечь литовскую границу, однако не смог и решил покинуть Беларусь через Минск.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовные дела за надругательство над государственным флагом и хулиганство. Проверяется причастность фигуранта к иным преступлениям.-0-