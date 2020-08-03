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Новости
15:00
Государство активно поддерживает научные стремления молодых ученых - эксперт
Общество
14:59
Экспертная группа ВОЗ завершила работу в Китае
В мире
14:49
Самая популярная специальность у абитуриентов БГУИР - "информационные системы и технологии"
Общество
14:46
Эксперты ENSREG проведут партнерский обзор нацплана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС
Экономика
14:26
В МГЛУ на переводческом факультете проходной балл достиг 382
Общество
14:24
При атаке на тюрьму в Афганистане погибли 29 человек
В мире
14:20
Более 880 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года
Общество
14:02
Заведующая магазином бытовой химии в Минске присвоила более Br10 тыс.
Происшествия
13:51
Матч 1/4 финала онлайн-турнира Кубка наций белорусских шашисток с Латвией перенесен на 6 августа
Спорт
13:50
На Алтае арестован директор турбазы, где погибли четыре человека
В мире
13:40
В Беларуси выздоровели и выписаны 62 943 пациента с COVID-19
Общество
13:31
Проходной балл на все специальности бюджета в Академии управления превысил 330
Общество
13:30
На аукционах января-июня продано объектов собственности Минска почти на Br30 млн
Регионы
13:19
Доллар на торгах 3 августа подорожал, евро и российский рубль подешевели
Экономика
13:16
В центре Киева неизвестный угрожает взрывом
В мире
12:59
Рабочего засыпало песком в Барановичском районе
Происшествия
12:51
Пляжи черноморского побережья Болгарии загрязнены пальмовым маслом
В мире
12:45
Бывший Папа Римский Бенедикт XVI тяжело заболел
В мире
12:44
Белорусская легкая атлетика сделала большой шаг вперед - Минспорт
Спорт
12:33
В БНТУ максимальный набранный балл у подавших заявление абитуриентов составил 388
Общество
12:26
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Марианских островов
В мире
12:21
Ювелирные украшения на Br5,2 тыс. украла могилевчанка у нового знакомого
Происшествия
11:59
В Москве проверяют сообщение о "минировании" всех станций метро
В мире
11:56
Прокуратура Каменецкого района защитила права инвалида по оплате ЖКУ
Происшествия
11:56
Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм
В мире
11:52
Определились победители второго тура чемпионата Беларуси по пляжному волейболу
Спорт
11:42
Теплая летняя погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Общество
11:39
В Китае зафиксирован сильнейший промышленный рост почти за 10 лет
В мире
11:35
Усадьба XIX века в Витебской области продана на аукционе за одну базовую величину
Регионы
11:32
В Казахстане ситуация с COVID-19 стабилизировалась
В мире
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