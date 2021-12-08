8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администратор трех экстремистских Telegram-каналов задержана в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, 24-летняя жительница Витебска с сентября 2020 года по ноябрь 2021-го в мессенджере Telegram администрировала три канала. "Действуя с другими лицами, она собирала и размещала в каналах персональную информацию людей, публиковала сообщения, в которых содержались призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Беларуси, размещала в отношении потерпевших заведомо ложные, порочащие сведения, содержащие обвинение в совершении преступлений", - рассказали в СК.

На момент возбуждения уголовного дела подозреваемая находилась за границей. Во взаимодействии с правоохранителями Российской Федерации 1 ноября этого года она задержана в Санкт-Петербурге. Направлены документы на ее экстрадицию.-0-