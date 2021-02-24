Администратора деструктивного Telegram-чата установили в Минске

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен администратор чата "Скандинавия", где обсуждались протесты во время ВНС. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 33-летнюю жительницу Минска во время оперативно-разыскных и профилактических мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь. С августа 2020 года по настоящее время женщина участвует в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске, администрирует Telegram-чат "Скандинавия" (200 подписчиков), активный участник "Малиновка-1" (950 подписчиков)", - рассказали в МВД.

Женщина доставлена в Московский РУВД Минска для составления административного протокола по ст. 23.34 КоАП. Также ей в соответствии с законом "О противодействии экстремизму" вынесено официальное предупреждение.

Минчанка является директором известного магазина обуви.-0-