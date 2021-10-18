Администратора экстремистского канала из Островца судили за надругательство над госфлагом

18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Администратора экстремистского Telegram-канала из Островца судили за хулиганство и надругательство над госфлагом. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Островецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении неработающего 33-летнего местного жителя. Известно, что мужчина являлся администратором экстремистского Telegram-канала.

В июле он раскрасил полосами белого-красно-белого цвета и надписями имущество Островецкого ЖКХ и местной школы.

"После этого он, демонстрируя свое оскорбительное и кощунственное отношение к Государственному флагу Республики Беларусь, сорвал его со здания школы. На место снятого флага мужчина поместил полотнище бело-красно-белого цвета", - рассказали в прокуратуре.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Островецкого района постановил обвинительный приговор. Он приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.-0-