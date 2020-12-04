Администратора интернет-магазина наркотиков приговорили в Бресте к 13 годам колонии

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Бреста сегодня вынесли приговор 27-летнему администратору интернет-магазина, который незаконно торговал наркотиками и психотропами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Согласно материалам дела, обвиняемый совмещал функции администратора интернет-магазина, курьера и закладчика. По разработанной руководителем организованной группы схеме молодой человек приобретал, а затем прятал в тайниках марихуану, гашиш, мефедрон, таблетки МДМА для незаконного сбыта.

Брестчанина задержали во время оперативно-разыскных мероприятий. Была изъята крупная партия особо опасных наркотиков и психотропов, хранившаяся в 23 тайниках в Бресте, Брестском и Пинском районах.

Суд признал фигуранта виновным по ч.4 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка, а также сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, в составе организованной группы). Молодому человеку назначено 13 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также он обязан выплатить штраф в 200 базовых величин (Br5,4 тыс.).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-