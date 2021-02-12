Администраторов деструктивных "дворовых" Telegram-чатов установили в Гомеле

12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле установлены администраторы деструктивных Telegram-чатов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.
В поле зрения правоохранителей попал 21-летний студент одного из университетов областного центра. Молодой человек был администратором "дворового" Telegram-чата в Железнодорожном районе Гомеля. Также выявлена 21-летняя гомельчанка, которая временно проживает и работает в Минске. Девушка являлась активным участником протестных Telegram-групп, а также администратором "дворового" Telegram-чата в Советском районе областного центра.
"В чатах распространялись информационные материалы из других деструктивных каналов, призывы к участию в массовых беспорядках и хулиганских действиях. Молодые люди раскаялись в содеянном", - рассказали в УВД.
Сотрудники ГУБОПиК МВД продолжают устанавливать других владельцев и администраторов интернет-ресурсов, вовлекающих в протестное движение белорусов.-0-