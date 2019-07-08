Адвокат бывшего главного инженера МЗКТ подозревается в разглашении данных следствия

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД выявили преступные действия представителя адвокатского бюро "Принцепсконсалт" - заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов. Женщину подозревают в разглашении данных предварительного следствия и незаконном обороте оружия, сообщили БЕЛТА в ГУБОПиК МВД.

Действия адвоката были задокументированы в то время, когда она представляла интересы подследственного Андрея Головача, бывшего главного инженера ОАО "МЗКТ". "В частности, защитник разгласила третьим лицам сведения по уголовному делу, в связи с чем сама оказалась подозреваемой", - рассказали в ГУБОПиК. В отношении женщины СК Беларуси возбудил уголовное дело по ст.407 УК (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).

Во время предварительного расследования правоохранители провели обыск дома у фигурантки. "Там нашли пистолет Walter mod. 1938 (Р.38) и патроны к нему. По заключению экспертизы, огнестрельное оружие является пригодным для стрельбы", - проинформировали в ГУБОПиК.

По данному факту также возбуждено уголовное дело - по ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

Расследование противоправных действий адвоката продолжается.-0-