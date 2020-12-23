Аферист выманил у витебчанки $6 тыс.

23 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД задержали 47-летнего жителя областного центра по подозрению в крупной афере: в 2014 году тот обманом выманил у знакомой $6 тыс. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Оперативники выяснили, что мужчина завладел деньгами 55-летней женщины, вырученными от продажи квартиры. Для этого придумал историю: якобы горожанка попала в поле зрения милиции, будет привлечена к административной ответственности и направлена в ЛТП.

"Мужчина вызвался "решить вопрос" с правоохранителями за $4 тыс., а в последующем выманил еще $2 тыс. под предлогом оплаты услуг юриста. Спустя годы витебчанка узнала от милиционеров, что ее обманули: все деньги "благодетель" оставил себе", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество, совершенное в крупном размере.

Сейчас проверяется причастность подозреваемого к совершению других преступлений в сфере недвижимости, устанавливаются возможные соучастники его афер.-0-