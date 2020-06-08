Аферист выманил у витебчанки более 3,8 тыс. евро

8 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аферист с сайта знакомств выманил у витебчанки более 3,8 тыс. евро, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Жертвой мошенника стала 52-летняя женщина. В начале декабря 2019 года на сайте знакомств она стала общаться с неким Джеймсом, представившимся военнослужащим НАТО, проходящим службу в миротворческих силах ООН где-то в горячих точках. Переписка быстро перешла в доверительную фазу. Не прошло и месяца, как новый знакомый попросил витебчанку помочь его сыну с дочкой: ребята уезжали на учебу в другой город, а он находился в точке боевых действий в Афганистане и не мог перечислить деньги сам. Женщина перечислила $300.

В начале января кавалер поймал ее на шаблонную уловку с багажом. За предложение совместного будущего, а также доверенный на хранение чемодан с золотом на $1 млн и чеком еще на $1 млн, который отправит по почте, мужчина попросил 1,5 тыс. евро и потом еще 2,5 тыс. евро на решение неувязок, возникших с доставкой. Финансовые возможности дамы к тому моменту были исчерпаны, поэтому она решила взять кредит в банке.

В феврале жительнице областного центра поступила еще одна просьба. На этот раз крупная сумма понадобилась на лечение ранения. В последующем общении аферист несколько раз вновь пытался одолжить денег, однако возникшие сомнения удержали женщину от дальнейших необдуманных поступков. В результате очень быстро переписка иссякла.

Виртуальный роман обошелся витебчанке в $626 и 3,8 тыс. евро. Заявление в милицию женщина подала 3 июня. Сейчас по данному факту проводится проверка.-0-