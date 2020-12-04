Афериста из Витебска задержали в России

4 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С 2017 по 2019 годы 62-летний витебчанин брал у людей деньги якобы под реализацию инновационных проектов. Однако "европейский Голливуд", "силиконовая долина" и "второй интернет" так и не были созданы. Свои вложения белорусы не смогли вернуть и обратились в милицию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Оперативники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД вышли на "бизнесмена", однако к тому времени он успел скрыться в России. По заявлениям двадцати человек, лишившихся более Br60 тыс., следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемого объявили в межгосударственный розыск.

Во время поисков правоохранители изучили его канал на видеохостинге. Оказалось, витебчанин - активный интернет-блогер, призывающий к насилию над госслужащими, сотрудниками правоохранительных органов и членами их семей. За разжигание социальной вражды или розни в отношении фигуранта также возбудили уголовное дело. "Вскоре оперативники ГУБОПиК установили, что подозреваемый скрывается в Воронежской области. По ориентировке его задержали 2 декабря местные полицейские. Сейчас решается вопрос об экстрадиции в Беларусь", - говорится в сообщении.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, повлекшее значительный ущерб. По предварительной информации, от действий витебчанина могли пострадать около 150 человек по всей стране. Сейчас это проверяется.

Всех, кто стал жертвой мужчины или владеет какой-либо информацией о его причастности к преступлениям, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (0212) 43-66-37 или 102.-0-